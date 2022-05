Adriana Volpe | auguri speciali da parte di un’ex gieffina

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 maggio 2022)spegne 49 candeline: il messaggio speciale dadell’exGli scambi social trae Stefania Orlando stanno diventando una sorta di serie che appassiona il pubblico di Instagram. Dopo le puntate precedenti, con ripetuti complimenti tra le due conduttrici ed ex gieffine è andato in scena un nuovo siparietto tra le amiche Stefy e, questa volta con la romana che ha dato voce alle proprie storie Instagram per fare glialla, che oggi spegne 49 candeline: “Buon compleanno volpina, ti voglio bene” – il messaggio della presentatrice che testimonia ancora una volta quanto il rapporto tra le due sia solido – . LEGGI ANCHE: MANUEL BORTUZZO, L’INCONTRO CON UNA EX...