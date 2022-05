Ucraina, Zelensky: 'Per difendere Severodonetsk stiamo facendo di tutto' (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, evidenzia come le istituzioni politico - militari ucraine stiano facendo di tutto per contenere l'offensiva delle truppe russe e il loro tentativo di ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, evidenzia come le istituzioni politico - militari ucraine stianodiper contenere l'offensiva delle truppe russe e il loro tentativo di ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? ASPETTANDO IL RITORNO DI TRUMP, CON CUI NON SAREBBE SCOPPIATA LA GUERRA, ecco l’analisi di SPANNAUS: ?? Zelensky… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky rimuove capo della sicurezza a Kharkiv. A suo avviso 'non ha lavorato per la difesa della città'… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Borrell (Ue): “Decidere sul petrolio”. I russi avanzano verso il centro di Severodo… - chiarapellegri9 : RT @strange_days_82: Strepitoso intervento di Borgonovo che asfalta la politologa Tocci. ?????????????????? 1/2 #lariachetirala7 #lariachetira #Bo… - MercuriRibelle : RT @strange_days_82: Strepitoso intervento di Borgonovo che asfalta la politologa Tocci. ?????????????????? 2/2 #lariachetirala7 #lariachetira #Bo… -