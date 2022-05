(Di lunedì 30 maggio 2022) Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) - "l'per vietare l'esportazione dinell'Ue. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni didalla Russia, tagliando un'enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra". L'annuncio dell'intesa raggiunta a Bruxelles arriva via Twitter dal presidente del Consiglio europeo, Charles

Advertising

LocalPage3 : Ucraina, Michel: 'Raggiunto accordo Ue su embargo a petrolio russo' - infoitinterno : Ucraina: Zelensky interviene a Consiglio Ue, Michel 'aiuteremo a ricostruirla' - zazoomblog : Ucraina: Zelensky interviene a Consiglio Ue Michel aiuteremo a ricostruirla - #Ucraina: #Zelensky #interviene - TV7Benevento : Ucraina: Zelensky interviene a Consiglio Ue, Michel 'aiuteremo a ricostruirla' - - michel_mrk : Le forze armate russe hanno distrutto una postazione ucraina in cui alcuni nazionalisti avevano posizionato artigli… -

... dal necessario sostegno all'all'irreversibile exit strategy dalla dipendenza energetica da ... Questo summit di fine maggio fortemente voluto da Charlesper molti leader europei avrebbe ..."Oggi è il momento di chiudere", ha commentato in apertura di vertice il padrone di casa, Charles. La quadra sarebbe quella di escludere dall'embargo l'import via tubo di petrolio russo, ...Quando il presidente ucraino compare sul maxischermo, a Bruxelles, pochi leader del Consiglio europeo si girano a guardarlo. E non ha scrupoli a intromettersi: non lo capite che «il desiderio» dei rus ...Il premier condivide la linea con Macron e Scholz: vertice a tre prima del Consiglio Ue a Bruxelles. A notte fonda, Orban blocca ancora l’intesa ...