“Ti viene un infarto” Lite col sindacalista E Sallusti fa il gesto dell’ombrello

Duro scontro a Non è l'Arena tra Alessandro Sallusti e Giorgio Cremaschi. Al centro del dibattito, il reddito di cittadinanza, misura nata in teoria per accompagnare i disoccupati a trovare un lavoro e che invece spesso finisce col sostituirsi all'occupazione. Sempre più imprenditori, soprattutto nel settore della ristorazione e del turismo, si lamentano del fatto di non riuscire a trovare lavoratori. A far scattare la lite in studio è l'intervento del direttore di Libero. "Io non so quali paletti mette questo signore alla possibilità di tornare a lavorare, magari un contratto a termine o meno", dice Sallusti. La parola "paletti" fa saltare sulla sedia Cremaschi. "Si chiamano diritti", urla più volte in direzione dello schermo da cui era collegato il direttore sbracciandosi a più riprese. "Si chiamano diritti e non paletti. Diritti ..."

