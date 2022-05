StudioNews | “Il meglio di…” Piazza di Siena

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nell’undicesima puntata disi commenterà l’89^ edizione didi. Un dibattito a cui prenderanno parte non solo i due conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, ma anche la giornalista e direttrice di ViaVaiTv Patrizia Landini che ha seguito l’evento. Ci sarà anche il direttore di AskaNews Gianni Todini, il cui editoriale si concentrerà in particolare sul ritorno agli eventi in presenza nel cuore della Capitale. In collegamento, anche Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise).va in onda tutti i martedì sui canali social AskaNews e TeleAmbiente, su.tv ed in replica alle 21.00 sul canale 78 del digitale terrestre, raggiungibile in tutto il Centro Italia. Il programma è attivo anche sui ...

Advertising

TeleAmbiente TV

Si intensificano i preparativi per allestire altutto quanto servirà per assicurare una ...- Speciale Piazza di Siena, è realizzato con la regia di Alessandro Castagna , in ......- saranno sottoposti al fuoco di fila di domande a volte scomode ma che servono per capirei ... Il programma è attivo anche sui social https://.tv/; https://www.facebook.com/StudioNews: in onda dall'ovale più famoso del mondo andrà in onda lo speciale "Piazza di Siena" per il noto salotto giornalistico Un'altra grande novità ...Roma, 25 mag. (askanews) - Un'altra grande novità per il salotto giornalistico StudioNews, realizzato in collaborazione con l'agenzia stampa ...