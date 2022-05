(Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornale di De Benedetti, il” lancia unniente male a Giuseppe. Passi la mano- è il suggerimento- o rischia di fare la fine di Renzi. Dal 40 per cento raggiunto alle elezioni europee del 2014 con il Pd, all’attuale miserrimo 2 per cento con punte massime del 2,5% con Italia viva. Giusepperischia la stessa sorte. E’ l’editorialista Curzio Maltese a lanciare un avvertimento al capo dei cinquestelle. Fatti da parte,di, “cheil ministero degli Esteri in piena sintonia con Draghi”;il presidente della Camera Roberto, “esponente più popolare”. Restando invece così le cose, analizza l’editorialista, l’ipotesi deldel M5S si consolida. Dal 32 per cento ...

Advertising

carlokarl : RT @SecolodItalia1: Siluro a Conte dal “Domani”: “Meglio Di Maio o Fico alla guida del M5S o sarà il tracollo” - SecolodItalia1 : Siluro a Conte dal “Domani”: “Meglio Di Maio o Fico alla guida del M5S o sarà il tracollo” -

Secolo d'Italia

...condition for the maxi - grant in favour of Italy (nothing to do with Prime Minister's ...Ricotti, l'Alfa aerodinamica Made in Italy che toccò i 139 km/h L'aria è una sostanza, un fluido, ...ELEMENTI DI RIFLESSIONE TRATTI DAL SITO WEB: https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/31653889/mario - draghi - senato -- dialogo - perche - ucraina - difesa - russia.html ED ORA ... Siluro a Conte dal "Domani": "Meglio Di Maio o Fico alla guida del M5S o sarà il tracollo" Prosegue il sogno del Chieri che approda al secondo turno preliminare eliminando l'Alcione Milano. Ancora una volta il grande protagonista è Bianco, fondamentale nella lotteria dei rigori parando due ...PALERMO - "Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle", lo ha dichiarato stamattina Dino Giarrusso, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, durante un ...