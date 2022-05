Roland Garros: il ginocchio costringe Sinner al ritiro. Rublev vola ai quarti (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa volta il problema al ginocchio sinistro non lascia scampo a Jannik Sinner, che dopo aver vinto il primo set e perso il secondo cede al dolore e decide di ritirarsi. Ai quarti del Roland Garros accede Andrey Rublev, che adesso aspetta uno tra Cilic e Medvedev. Un Sinner superiore a Rublev cede al terzo Nel primo set la differenza tecnica e mentale tra Sinner e Rublev è evidente, con l’altoatesino che a differenza del russo conquista il punto con molto meno sforzo e trova più incisività nei turni di risposta. In particolare il numero sette del mondo riesce a giocare pochissime prime palle non trovando appoggio in una seconda che sanguina troppo e che attira le risposte sempre pronte e aggressive ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa volta il problema alsinistro non lascia scampo a Jannik, che dopo aver vinto il primo set e perso il secondo cede al dolore e decide di ritirarsi. Aidelaccede Andrey, che adesso aspetta uno tra Cilic e Medvedev. Unsuperiore acede al terzo Nel primo set la differenza tecnica e mentale traè evidente, con l’altoatesino che a differenza del russo conquista il punto con molto meno sforzo e trova più incisività nei turni di risposta. In particolare il numero sette del mondo riesce a giocare pochissime prime palle non trovando appoggio in una seconda che sanguina troppo e che attira le risposte sempre pronte e aggressive ...

Advertising

Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - Eurosport_IT : NOLE SUL VELLUTO! ?????? Novak Djokovic si prende i quarti di finale del Roland Garros: il serbo batte 3-0 anche l'a… - ItaliaNotizie24 : Sinner costretto al ritiro agli ottavi del Roland Garros - RaiNews : Già nel secondo set, sul 3-2 per Rublev, Sinner ha chiesto un medical time out per il problema al ginocchio sinistr… -