Petrachi: “Bremer è un top, chi lo prende fa un affare strepitoso” (Di lunedì 30 maggio 2022) Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato dell'acquisto di Gleison Bremer che piace, tra gli altri anche al Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 30 maggio 2022) Gianluca, ex direttore sportivo del Torino, ha parlato dell'acquisto di Gleisonche piace, tra gli altri anche al Milan

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @FcInterNewsit: Petrachi: 'Belotti a zero lo prendo ieri, non oggi. Bremer? È un top, chi lo acquista fa un affare strepitoso' https://t… - SMaglia : RT @ILTOROSIAMONOI: Petrachi:”Quante critiche per Bremer,Belotti da prendere subito” - ILTOROSIAMONOI : Petrachi:”Quante critiche per Bremer,Belotti da prendere subito” - gazzettaGranata : Petrachi: “Bremer? Quante critiche quando lo portai a Torino…” #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : ??| LE VOCI Le dichiarazioni dell’ex direttore sportivo granata Gianluca #Petrachi ai microfoni di TeleRadioStereo -