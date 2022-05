Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham (Di lunedì 30 maggio 2022) Sta per finire la soap opera che vede il protagonista diviso tra Inter e Tottenham Hotspur: Ivan Perisic ha scelto gli inglesi e a stretto giro sarà tutto ufficiale. Il calciatore croato è infatti ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 maggio 2022) Sta per finire la soap opera che vede il protagonista diviso tra Inter eHotspur: Ivanha scelto gli inglesi e a stretto giro sarà tutto ufficiale. Il calciatore croato è infatti ...

