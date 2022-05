Nettuno, ancora nessuna traccia del 17enne scomparso in mare: le ricerche non si fermano (Di lunedì 30 maggio 2022) Continuano disperatamente le ricerche in mare del 17enne scomparso da Nettuno, lui che ieri stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti, lui che per colpa di quel mare agitato non è riuscito a tornare a riva. ricerca scomparso in mare Nettuno Le ricerche del 17enne scomparso in mare a Nettuno Il ragazzo di 17 anni, di nazionalità egiziana, ieri era andato in spiaggia con un amico e insieme a lui era entrato in acqua. Poi, però, per via del mare mosso avevano avuto difficoltà a tornare a riva: uno dei due ce l’ha fatta, mentre del 17enne ad oggi non c’è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Continuano disperatamente leindelda, lui che ieri stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti, lui che per colpa di quelagitato non è riuscito a tornare a riva. ricercainLedelinIl ragazzo di 17 anni, di nazionalità egiziana, ieri era andato in spiaggia con un amico e insieme a lui era entrato in acqua. Poi, però, per via delmosso avevano avuto difficoltà a tornare a riva: uno dei due ce l’ha fatta, mentre delad oggi non c’è ...

