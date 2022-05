Motocross | GP Francia 2022 MXGP e MX2 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022) Neanche il tempo di respirare per i centauri del Mondialedi. I funamboli dello sterrato, dopo aver affrontato l’appuntamento in Spagna, devono resettare per competere a distanza di una settimana in, per l’esattezza a Ernée, sede del decimo round iridato. Insi riparte dallo sloveno Tim Gajser. Il pilota della Honda si presenta in testa alla classifica con 404 punti e un margine abbastanza confortante sul transalpino Maxime Renaux (338 punti) e sullo svizzero Jeremy Seewer (292). Gajser, approfittando delle assenze per infortunio di Jeffrey Herlings e di Romain Febvre, sta gestendo la situazione in questo campionato e guarda all’appuntamento francese con fiducia. Cercherà di rovinargli la festa il bravissimo Renaux che nell’ultimo round spagnolo ha fatto vedere le sue grandi qualità alla ...