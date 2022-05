Mosca fa i giochi di prestigio Ecco l’ultimo trucchetto

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 maggio 2022) Al Cremlino è troppo grande la paura di non riuscire più a sostenere il proprio debito sovrano, dopo la mancata proroga da parte del Tesoro americano della licenza che permette adi pagare i creditori americani, titolari delle cedole legate al debito russo. E troppo rischioso sarebbe permettere che colossi industriali di Stato, quali Aeroflot e Sovcomflot, possano andare in pezzi, anche e non solo per un indebitamento non sufficientemente finanziato da emissioni di bond corporate. E così, il governo della Federazione si è messo al lavoro su uno schema che le permetta di onorare i propri debiti esteri, dribblando le sanzioni imposte per la guerra in Ucraina e in particolare le misure imposte dagli Stati Uniti. In particolarevorrebbe pagare le proprie cedole relative agli eurobond, i titoli di debito europei concepiti anche e non solo per ...