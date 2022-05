Marcia delle bandiere, violenze diffuse non solo da gruppi isolati (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo aver insistito affinché la «Marcia delle bandiere» passasse per la Porta di Damasco, la città vecchia e Gerusalemme Est, per riaffermare la «sovranità di Israele su tutta la città» L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo aver insistito affinché la «» passasse per la Porta di Damasco, la città vecchia e Gerusalemme Est, per riaffermare la «sovranità di Israele su tutta la città» L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Afghanistan, la protesta delle donne di Kabul: chiedono di riaprire le scuole femminili. L’intervento dei miliziani… - Tg3web : Tensione altissima a Gerusalemme per la cosiddetta 'marcia delle bandiere', la manifestazione dell'estrema destra e… - mwaliasmw : @EnricoLetta Democrazie europee? sarebbe bello essere in una, invece che in una repubblcia delle banane dove un par… - CapHarlock1972 : 'ANDARSENE CON LE PIVE NEL SACCO' La piva è uno strumento a fiato (simile ad un piffero) tipico delle regioni dell'… - lunarossa31 : Oltre 160 palestinesi feriti dall%E2%80%99occupazione israeliana. Ecco il bilancio della %E2%80%9CMarcia delle band… -