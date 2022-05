LIVE Camila Giorgi-Kasatkina 2-6 1-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break della russa in avvio di secondo set (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 15-30 Precisissimo questo dritto lungolinea di Kasatkina. 15-15 Di rabbia Camila trova il vincente con lo schiaffo al volo. 0-15 Nuovo gratuito di rovescio commesso da Giorgi. 3-1 Game Kasatkina. In rete la risposta di rovescio dell’azzurra, e dunque la russa conferma il break. AD-40 Muove bene l’avversaria Kasatkina, che torna in vantaggio in questo quarto game. 40-40 Peccato. In corridoio il dritto in contropiede di Camila. 40-AD Palla del controbreak Giorgi. Arriva uno dei rarissimi errori con il dritto di Kasatkina. 40-40 Profonda la ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUBLEV, 4° MATCH DALLE 11.00 15-30 Precisissimo questo dritto lungolinea di. 15-15 Di rabbiatrova il vincente con lo schiaffo al volo. 0-15 Nuovo gratuito di rovescio commesso da. 3-1 Game. In rete la risposta di rovescio dell’azzurra, e dunque laconferma il. AD-40 Muove bene l’avversaria, che torna in vantaggio in questo quarto game. 40-40 Peccato. In corridoio il dritto in contropiede di. 40-AD Palla del contro. Arriva uno dei rarissimi errori con il dritto di. 40-40 Profonda la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kasatkina Roland Garros 2022 in DIRETTA: la marchigiana alla ricerca dei quarti di finale -… - travellover28 : ,,Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo - travellover28 : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo - travellover28 : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo - SelenaTheWinner : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo -