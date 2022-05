Ligue 1, squadre promosse: tornano Tolosa, Ajaccio e Auxerre (Di lunedì 30 maggio 2022) In Francia è definito il quadro delle 20 squadre che prenderanno parte alla Ligue 1 della stagione 2022/23: sono tre le squadre promosse in massima serie e altrettante le compagini retrocesse in cadetteria. Ad esultare per il salto di categoria sono Tolosa, Ajaccio e Auxerre. Invece, due gloriose squadre del calcio transalpino come Bordeaux e Saint-Etienne scendono in Ligue 2 assieme al Metz. Ligue 1, le squadre promosse: il ritorno del Tolosa dopo due stagioni Dopo due stagioni in cadetteria, il Tolosa è tornato a festeggiare la risalita in massima serie disputando un campionato ad alti livelli. I ‘Violets’, retrocessi nella stagione 2019/20 ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 30 maggio 2022) In Francia è definito il quadro delle 20che prenderanno parte alla1 della stagione 2022/23: sono tre lein massima serie e altrettante le compagini retrocesse in cadetteria. Ad esultare per il salto di categoria sono. Invece, due gloriosedel calcio transalpino come Bordeaux e Saint-Etienne scendono in2 assieme al Metz.1, le: il ritorno deldopo due stagioni Dopo due stagioni in cadetteria, ilè tornato a festeggiare la risalita in massima serie disputando un campionato ad alti livelli. I ‘Violets’, retrocessi nella stagione 2019/20 ...

Advertising

dreizigo1994 : @Giosue38964236 Altri club come in francia si puo permettere pure le squadre di ligue 2 stadio di propieta per una… - 11contro11 : Ligue 1, squadre promosse: tornano #Tolosa, #Ajaccio e #Auxerre #Estero #11contro11 - letMoncadacook : Il calcio italiano impone tempi e spazi diversi rispetto alla Ligue 1. Le squadre che affrontano il Milan hanno un… - archistadia : @FAP3456 @RobertoGotta I vari episodi successi in Ligue 1 sono un altro ottimo tema parallelo e, al di là che si pa… - Solodiego60 : @BrunoGalvan85 @tweetazzurri Basta guardare il tripudio a Roma per là conference … se ci pensi coppa riservata a sq… -