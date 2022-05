L’Europa “vieta” la tregua, ma è in panne sul petrolio (Di lunedì 30 maggio 2022) Slitta ancora il sesto panchetto di sanzioni occidentali contro la Russia. Nel vertice di ieri pomeriggio, tenuto dai rappresentanti degli Stati membri, non è ancora stato raggiunto l’accordo sull’embargo al petrolio di Mosca. L’Ungheria di Orban, infatti, ha mantenuto la sua originaria posizione: le sanzioni a greggio e gas russo “costituiscono una linea rossa” per Budapest. Il contesto può essere ben spiegato dai dati. A differenza degli altri Paesi Ue, il portavoce del ministro degli Esteri, Zoltan Kovacs, ha specificato come l’Ungheria dipenda dall’85 per cento dal gas di Mosca e dal 65 per cento dal petrolio russo; cifre che, di fatto, non permettono allo Stato di svincolarsi immediatamente dalla dipendenza di Putin. Seppur fortemente vincolata alle esportazioni del Cremlino, la stessa Ue sta cercando di superare l’ostacolo Orban, il quale, in ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 30 maggio 2022) Slitta ancora il sesto panchetto di sanzioni occidentali contro la Russia. Nel vertice di ieri pomeriggio, tenuto dai rappresentanti degli Stati membri, non è ancora stato raggiunto l’accordo sull’embargo aldi Mosca. L’Ungheria di Orban, infatti, ha mantenuto la sua originaria posizione: le sanzioni a greggio e gas russo “costituiscono una linea rossa” per Budapest. Il contesto può essere ben spiegato dai dati. A differenza degli altri Paesi Ue, il portavoce del ministro degli Esteri, Zoltan Kovacs, ha specificato come l’Ungheria dipenda dall’85 per cento dal gas di Mosca e dal 65 per cento dalrusso; cifre che, di fatto, non permettono allo Stato di svincolarsi immediatamente dalla dipendenza di Putin. Seppur fortemente vincolata alle esportazioni del Cremlino, la stessa Ue sta cercando di superare l’ostacolo Orban, il quale, in ...

