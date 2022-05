Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne si sono sposati | il messaggio di Tina Cipollari

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi, 28 maggio,, ex dama e cavaliere del trono Over didiventati ufficialmente marito e moglie. La cerimonia si è svolta a Pescan, in provincia di Verona, città nella quale vivono da tempo insieme.si. Oggi, sabato 28 maggio, l'ex dama del trono Over die il suo cavaliere, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi, sigiurati amore eterno a Pescan, in provincia di Verona. Il matrimonio di...