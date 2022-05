Incidente stradale sulla Basentana, muore 21enne Irpina (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTragico Incidente stradale nella serata di ieri sulla Strada Statale Basentana al km 81, all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo. Due i veicoli coinvolti, una Fiat Punta e una 500. Nell’impatto ha perso la vita una 21enne Irpina, successivamente anche l’anziano 86enne di Potenza. La giovane Carolina Citro era in viaggio di ritorno, insieme ad altri tre colleghi campani (tutti feriti), verso la Scuola della Marina Militare di Taranto. La famiglia, originaria di Pandola frazione di Mercato San Severino, viveva da anni a Piano di Montoro. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, la pioggia e l’asfalto bagnato potrebbero essere una delle cause del sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTragiconella serata di ieriStrada Stataleal km 81, all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo. Due i veicoli coinvolti, una Fiat Punta e una 500. Nell’impatto ha perso la vita una, successivamente anche l’anziano 86enne di Potenza. La giovane Carolina Citro era in viaggio di ritorno, insieme ad altri tre colleghi campani (tutti feriti), verso la Scuola della Marina Militare di Taranto. La famiglia, originaria di Pandola frazione di Mercato San Severino, viveva da anni a Piano di Montoro. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, la pioggia e l’asfalto bagnato potrebbero essere una delle cause del sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

