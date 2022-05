Il bomber porta Koulibaly: Juve e Milan a mani vuote (Di lunedì 30 maggio 2022) L’offerta del bomber convincere il Napoli a sacrificare Koulibaly: beffa per Juve e Milan Il calciomercato è molto caldo anche per i difensori e sono diversi i big della Serie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 30 maggio 2022) L’offerta delconvincere il Napoli a sacrificare: beffa perIl calciomercato è molto caldo anche per i difensori e sono diversi i big della Serie… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GCSportconsult1 : #topplayer Buongiornooooo ?? La nostra piacevole monotonia non si ferma maiii ? Complimenti a: ??Luigipio Abbrunzo,… - ifeellikefl6 : @bennygiardina Vabbè sfondi una porta aperta, da anni non c’è il bomber da 20 gol - totofaz : @sanchez_strada Ma infatti sul portiere sfondi una porta aperta. È la regola globale che fa sorridere: 1) il Milan… - fabry_il_bomber : Un soldato ucraino con un FGM-148 Javelin americano in azione contro un veicolo corazzato cingolato da combattiment… - dade494 : RT @ildumba: DE VRIJ, 9: Bomber implacabile nella sua porta al derby d'andata, birillo in quello di ritorno. Nel mezzo un campionato da ric… -