Guerra Ucraina: a Genova una pedalata per la Pace con i Campioni Ucraini (Di lunedì 30 maggio 2022) Pedaliamo con i Campioni Ucraini per la Pace, questo il titolo rilanciato sui volantini distribuiti agli amanti del ciclismo in Liguria, dall' Unione Sportiva Pontedecimo Ciclismo che ha organizzato ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 maggio 2022) Pedaliamo con iper la, questo il titolo rilanciato sui volantini distribuiti agli amanti del ciclismo in Liguria, dall' Unione Sportiva Pontedecimo Ciclismo che ha organizzato ...

Advertising

matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - CarloVerdelli : “Ci torturano e uccidono nelle piazze”. Marta Serafini @Corriere dal Donbass. Si avvicinano i primi 100 giorni di q… - elpidio1917 : RT @_MicroMega_: Nel nuovo numero di MicroMega @gloriaoriggi sottolinea come prima la pandemia di Covid-19 e poi la guerra in Ucraina abbia… - ivocamic : RT @intuslegens: Sto seguendo le analisi di Giulietto Chiesa. Spiega i traffici dell'élite USA che controlla il nostro governo attraverso l… -