Gli Amici del trapianto di fegato donano un ecografo all'ospedale di Bergamo (Di lunedì 30 maggio 2022) La «Festa di primavera» Promossa dell'associazione «Amici del trapianto di fegato ODV» di Bergamo, ha centrato il suo obiettivo: raccogliere i fondi necessari per mettere un ecografo portatile a disposizione del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

