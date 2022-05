G7: The One, roadshow a Roma per sensibilizzare i leader (Di lunedì 30 maggio 2022) Oltre 300 giovani attivisti dell'organizzazione contro la povertà The One Campaign, co - fondata da Bono degli U2, si sono uniti per dare vita a "un road show estivo attraverso le città europee": una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Oltre 300 giovani attivisti dell'organizzazione contro la povertà The One Campaign, co - fondata da Bono degli U2, si sono uniti per dare vita a "un road show estivo attraverso le città europee": una ...

G7: The One, roadshow a Roma per sensibilizzare i leader

ROMA, 30 MAG - Oltre 300 giovani attivisti dell'organizzazione contro la povertà The One Campaign, co-fondata da Bono degli U2, si sono uniti per dare vita a "un road show estivo attraverso le città europee": una campagna, dal nome GenerAction, che "mira a evidenziare l'impatto ...