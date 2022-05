Frédéric Leclerc-Imhoff | il giornalista francese vittima di un attentato russo a Severodonetsk

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) Un altrodel conflitto in Ucraina: Il governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, ha annunciato la morte del cronistain seguito all’attacco nei confronti dell’auto sulla quale viaggiava per lavoro nei pressi di. “Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione – ha detto Gaidai – stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell’auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da unaccreditato che stava realizzando un servizio sull’evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto”. La notizia arriva nel giorno in cui il ministero ...