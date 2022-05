F1 | GP Monaco 2022 | promossi e bocciati Sergio Perez sublime | Ferrari in piena confusione

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’edizione iridata numero 68 del Gran Premio diè andata in archivio con la vittoria didavanti a Carlos Sainz e Max Verstappen. Nella speranza che i padroni del vapore abbiano rispetto della storia del Circus e quindi il GP possa rimanere in calendario anche in futuro, andiamo ad analizzare chi sono ie idal Principato nelRED BULL – Se iniziano a vincere anche quando non sono i più forti, il Mondiale rischia di avere ben poca storia. Sabato sera nel Drink Team si respirava un’aria tesissima. Ventiquattro ore dopo, invece, fioccavano sorrisi e pacche sulle spalle. Paradossalmente non sarebbe potuta andare meglio di così. La quinta affermazione stagionale, arrivata con, ...

Poteva e doveva essere una gara trionfale per la Ferrari e invece il Gp di Monaco 2022 di Formula 1 è stato uno dei più amari per la rossa di Maranello. Dopo il giro di formazione, a causa della piogg ...Da pilota sogni di vincere qui. Oggi è stata una giornata enorme per me e per il mio paese. Vincere qui in questo modo è incredibile. Il messicano aggiunge che è stato difficile per i problemi con le ...