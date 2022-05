Elisabetta, i 70 anni di corona della Regina che infine imparò a sorridere (Di lunedì 30 maggio 2022) Provate a reggere insieme, contemporaneamente, per 70 anni, un regno e una famiglia: 150 milioni di sudditi, terrorismo separatista e vecchie grane coloniali, una dozzina di primi ministri, viaggi di ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Provate a reggere insieme, contemporaneamente, per 70, un regno e una famiglia: 150 milioni di sudditi, terrorismo separatista e vecchie grane coloniali, una dozzina di primi ministri, viaggi di ...

Advertising

Lucyinthesky_77 : @carlalena8 Ma perché la associate ancora inutilmente ad un’infatuazione di due anni fa io veramente non comprendo… - iltirreno : Il «George Best delle corse dei cavalli», vincitore per nove volte dell'Epsom Derby, è scomparso a 86 anni - francobus100 : Regina Elisabetta, è morto il suo fantino preferito Lester Piggott: la leggenda delle corse aveva 86 anni… - casino90210 : RT @casino90210: @Lelladina @Nunzio76512527 Parla la giovincella! Ridicola ! Iniziassero a farsi da parte fisicamente,Schawb ( 84 anni) ,So… - VanityFairIt : ?n 46 anni di carriera ha vinto 4493 corse -