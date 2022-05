È morto Marino Masé, aveva 83 anni | Chi è stato uno dei più amati attori degli anni ’70 (Di lunedì 30 maggio 2022) Siamo costretti a dare il nostro ultimo saluto ad un’altra eccellenza del cinema italiano: è morto Marino Masé, amatissimo attore del cinema anni ’60. aveva 83 anni quando ci ha lasciati, due giorni fa. Negli anni ’60 è stato uno degli attori più proliferi del settore, spaziando dai thriller ai polizieschi fino al cinema d’autore. Ha lavorato con i più grandi registi della penisola, come Luchino Visconti, Liliana Cavani, Marco Bellocchio, Ettore Scola e Dino Risi. La sua sembra essere stata una morte improvvisa. A dare la notizia della morte, datata 28 Maggio, è stata la figlia Rachele: “È stato un malore del tutto ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 30 maggio 2022) Siamo costretti a dare il nostro ultimo saluto ad un’altra eccellenza del cinema italiano: èssimo attore del cinema’60.83quando ci ha lasciati, due giorni fa. Negli’60 èunopiù proliferi del settore, spaziando dai thriller ai polizieschi fino al cinema d’autore. Ha lavorato con i più grandi registi della penisola, come Luchino Visconti, Liliana Cavani, Marco Bellocchio, Ettore Scola e Dino Risi. La sua sembra essere stata una morte improvvisa. A dare la notizia della morte, datata 28 Maggio, è stata la figlia Rachele: “Èun malore del tutto ...

