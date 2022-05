Draghi a Ue: offrire a Ucraina status candidato, gesto importante (Di lunedì 30 maggio 2022) "offrire all'Ucraina lo status di Paese candidato può essere un gesto simbolico importante, un messaggio di sostegno nel mezzo della guerra". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "all'lodi Paesepuò essere unsimbolico, un messaggio di sostegno nel mezzo della guerra". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, ...

Advertising

geekeconomist : RT @davcarretta: ??Draghi: 'Offrire all'Ucraina lo status di paese candidato può essere un gesto simbolico importante, un messagghio di sost… - Gardella90 : RT @davcarretta: ??Draghi: 'Offrire all'Ucraina lo status di paese candidato può essere un gesto simbolico importante, un messagghio di sost… - Elisabe72328550 : RT @davcarretta: ??Draghi: 'Offrire all'Ucraina lo status di paese candidato può essere un gesto simbolico importante, un messagghio di sost… - LuigiBevilacq17 : RT @dottorbarbieri: ?????? Draghi al Consiglio europeo straordinario: 'Offrire all'Ucraina lo status di paese candidato (per ingresso in UE) p… - dottorbarbieri : ?????? Draghi al Consiglio europeo straordinario: 'Offrire all'Ucraina lo status di paese candidato (per ingresso in U… -