Debito, studio Goldman Sachs:elezioni test sostenibilità (Di lunedì 30 maggio 2022) Le prossime elezioni politiche in Italia potrebbero rivelarsi un test per la sostenibilità del Debito pubblico italiano. E' la tesi contenuta in una ricerca della banca d'affari statunitense Goldman ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Le prossimepolitiche in Italia potrebbero rivelarsi unper ladelpubblico italiano. E' la tesi contenuta in una ricerca della banca d'affari statunitense...

Debito, studio Goldman Sachs:elezioni test sostenibilità In Italia invece secondo lo studio, la componente "più scettica (FdI e Lega)" nei confronti dell'...il catalizzatore atteso da alcuni operatori di mercato per verificare la sostenibilità del debito". Roma, 30 mag. (askanews) - Le prossime elezioni politiche in Italia potrebbero rivelarsi un test per la sostenibilità del debito pubblico italiano. Perché il debito è un grave problema dell'economia globale In questi tempi complessi per l'economia mondiale, il pagamento del debito sta diventando davvero problematico. I Paesi in via di sviluppo e quelli più ricchi si trovano dinanzi a una sfida grande.