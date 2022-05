Classica HD: tutti i numeri del canale tematico in vendita (Di lunedì 30 maggio 2022) Classica HD in vendita al prezzo minimo indicato di 400 mila euro Mancano pochi giorni, 31 maggio, alla scadenza per formulare la manifestazione d’interesse d’acquisto di Classica HD, la rete tematica dedicata alla lirica, danza e musica. Il prezzo minimo è di 400 mila euro, in forza della perizia di stima elaborata dai consulenti della procedura, e comprende ovviamente il vastissimo catalogo con titoli di proprietà e in licenza, i contratti di lavoro di quattro dipendenti, gli arredi della sede di viale Coni Zugna a Milano, le attrezzature, tutti i beni strumentali e i contratti di licenza e fornitura di capacità trasmissiva, di fornitura di servizi di playout e media management e di concessione pubblicitaria con Sky Italia. A questo proposito, a quanto risulta a TvZoom, nel 2021 i ricavi del ramo d’azienda ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 30 maggio 2022)HD inal prezzo minimo indicato di 400 mila euro Mancano pochi giorni, 31 maggio, alla scadenza per formulare la manifestazione d’interesse d’acquisto diHD, la rete tematica dedicata alla lirica, danza e musica. Il prezzo minimo è di 400 mila euro, in forza della perizia di stima elaborata dai consulenti della procedura, e comprende ovviamente il vastissimo catalogo con titoli di proprietà e in licenza, i contratti di lavoro di quattro dipendenti, gli arredi della sede di viale Coni Zugna a Milano, le attrezzature,i beni strumentali e i contratti di licenza e fornitura di capacità trasmissiva, di fornitura di servizi di playout e media management e di concessione pubblicitaria con Sky Italia. A questo proposito, a quanto risulta a TvZoom, nel 2021 i ricavi del ramo d’azienda ...

Advertising

CozzAndrea : @fran_rkid Ma figurati France, io la vedo come la classica famiglia napoletana dei quartieri dove appena viene mess… - Mari_Classica : @Dolce_e_Ribelle Succede a tutti????? Buona giornata ???? - Gabriel12349955 : @NelAlici E poi in quinta e poi l’ammissione alla scuola media e poi la licenza media e poi ancora al quinto ginnas… - Zincoritorna : @RedandBlack22 Io sono francamente indeciso. Lecce classica squadra neopromossa del sud che poi ci incula a sangue.… - Authocton : @MarcoNoel19 Semplice, con tutti i vaccinati morti da Pasqua per la classica gita al mare, aggiungi un maggio caldi… -