Chi ha inventato la birra?

(Di lunedì 30 maggio 2022) Laci fa felice da millenni, di fatti possiamo trovare le prime testimonianze su una tavoletta sumera di 6.000 anni, che ritrae un gruppo di persone intente a bere una bevanda con cannucce di paglia da un recipiente comune. Ma questo non è l’unico reperto a sostegno della sua anzianità, perché grazie ad alcuni test chimici condotti su brocche antiche in ceramica sappiamo che la primaprodotta risale a circa 7.000 anni fa in un territorio particolarmente fertile e che oggi corrisponde all’Iran. Come nasce la primae la sua evoluzione Quasi tutti i cereali che contengono zuccheri possono andare incontro a una fermentazione spontanea dovuta a lieviti selvaggi presenti nell’aria, perciò è molto probabile che la primasia nata per puro caso e che solo dopo siano state riprodotte indipendentemente in ...