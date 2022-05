Chat tra professori e studenti: che cosa è lecito fare? (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo la recente indagine di Skuola.Net, su 2000 studenti il 60% di questi fa parte di una Chat a cui partecipa almeno 1 docente. 2 studenti su 3 hanno dichiarato di aver avuto una conversazione privata con un insegnante ma, fortunatamente, nella maggior parte dei casi gli argomenti erano attinenti alla scuola; infatti, solo il 12% delle Chat private alunno-prof riguardavano temi extrascolastici. Si sta parlando molto delle Chat tra professori e studenti, ma quali sono le regole? Le regole sono stabilite dai singoli istituti ma non possono mai ledere la privacy degli studenti e devono garantire la correttezza dei prof. Nel caso di inosservanza delle regole, se per esempio le Chat tra alunni e prof vengono usate per questioni private ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo la recente indagine di Skuola.Net, su 2000il 60% di questi fa parte di unaa cui partecipa almeno 1 docente. 2su 3 hanno dichiarato di aver avuto una conversazione privata con un insegnante ma, fortunatamente, nella maggior parte dei casi gli argomenti erano attinenti alla scuola; infatti, solo il 12% delleprivate alunno-prof riguardavano temi extrascolastici. Si sta parlando molto delletra, ma quali sono le regole? Le regole sono stabilite dai singoli istituti ma non possono mai ledere la privacy deglie devono garantire la correttezza dei prof. Nel caso di inosservanza delle regole, se per esempio letra alunni e prof vengono usate per questioni private ...

