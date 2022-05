Belen Rodriguez | il post strappalacrime dopo la fine delle Iene | «È stato bellissimo…»

Advertising

MondoTV241 : Le Iene, Belen Rodriguez, lungo messaggio social, è l'addio allo show? Ecco le sue parole #leieneshow #teomammucari… - IlTorinista : @SMaglia @gallobaelotti Uno si crede LEO Messi e l'altra Belen Rodriguez zio fa,vabbè - QuotidianPost : Belen Rodriguez dice addio a Le Iene: il post social non lascia dubbi - infoitcultura : Stefano De Martino/ 'Risposare Belen Rodriguez? Un matrimonio basta e avanza' - infoitcultura : Stefano De Martino, nuova dichiarazione d’amore a Belen Rodriguez: “Tra alti e bassi, ora è lieto -

... parlando dell'attenzione mediatica sulla seconda reunion conha per la prima volta ... Il giornalista gli ha poi chiesto che rapporto abbia con Luna Marì , la bambina avuta dallacon ...L'ex ballerino di Amici rompe finalmente il silenzio sul ritorno di fiamma con, del rapporto con la ex Emma Marrone e con la figlia dellaLuna Marì. In occasione di un'intervista al Corriere della Sera , Stefano De Martino vuota il sacco su B elen, Emma e Luna ...Il conduttore spiega di provare affetto per la piccola avuta dalla Rodriguez con Spinalbese Per la prima volta conferma in un’intervista di essere tornato con la madre di suo figlio Stefano De Martino ...Per la prima volta, Stefano De Martino ha parlato del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Il conduttore, attore e show man ha ammesso che non ci sarà un secondo matrimonio con la madre di suo ...