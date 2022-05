Un altro dietrofront in casa Manchester United: Rangnick non farà più nemmeno il dirigente (Di domenica 29 maggio 2022) Se volessimo descrivere i problemi di gestione del Manchester United probabilmente non basterebbe un articolo, ci vorrebbe un libro. È un club storico, probabilmente il più glorioso al mondo dopo il Real Madrid, eppure negli ultimi anni vive una crisi senza precedenti. Nel dopo Ferguson ha avuto una certa difficoltà a ritrovare una strada e l’intricata vicenda Rangnick, in qualche modo, ne è l’ennesima prova. Il tedesco era stato assunto per far parte della dirigenza del club ma tenuto conto della stagione mediocre che i Red Devils stavano conducendo sotto la guida dell’ex allenatore Solskjaer gli è subentrato in panchina, come tecnico ad interim. Questo ha cambiato tutto. Rangnick è molto bravo dietro la scrivania, decisamente meno come allenatore. E così lo United ha fallito l’obiettivo minimo della ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Se volessimo descrivere i problemi di gestione delprobabilmente non basterebbe un articolo, ci vorrebbe un libro. È un club storico, probabilmente il più glorioso al mondo dopo il Real Madrid, eppure negli ultimi anni vive una crisi senza precedenti. Nel dopo Ferguson ha avuto una certa difficoltà a ritrovare una strada e l’intricata vicenda, in qualche modo, ne è l’ennesima prova. Il tedesco era stato assunto per far parte della dirigenza del club ma tenuto conto della stagione mediocre che i Red Devils stavano conducendo sotto la guida dell’ex allenatore Solskjaer gli è subentrato in panchina, come tecnico ad interim. Questo ha cambiato tutto.è molto bravo dietro la scrivania, decisamente meno come allenatore. E così loha fallito l’obiettivo minimo della ...

