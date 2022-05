Ue, ancora stallo sulle sanzioni: i 27 ambasciatori non trovano l’accordo sull’embargo al petrolio (Di domenica 29 maggio 2022) Lo si attendeva e ora è arrivata la conferma: nuova fumata nera in Europa sull’embargo al petrolio russo incluso nel sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. A quanto si apprende da fonti Ue gli ambasciatori dei Paesi membri non hanno trovato l’accordo sulla proposta sul tavolo, che prevede un’esenzione per l’oleodotto dell’Amicizia (Druzhba), che porta greggio all’Ungheria e ai Paesi dell’Ue orientale. Domani i leader Ue riuniti a Bruxelles saranno informati degli sviluppi della discussione e una nuova riunione a livello degli sherpa sarà convocata la prossima settimana. La riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper), era stata convocata per il primo pomeriggio del 29 maggio. La proposta, a quanto si apprende, andava incontro alle richieste di Viktor Orban e prevedeva appunto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Lo si attendeva e ora è arrivata la conferma: nuova fumata nera in Europaalrusso incluso nel sesto pacchetto dicontro la Russia. A quanto si apprende da fonti Ue glidei Paesi membri non hanno trovatosulla proposta sul tavolo, che prevede un’esenzione per l’oleodotto dell’Amicizia (Druzhba), che porta greggio all’Ungheria e ai Paesi dell’Ue orientale. Domani i leader Ue riuniti a Bruxelles saranno informati degli sviluppi della discussione e una nuova riunione a livello degli sherpa sarà convocata la prossima settimana. La riunione deglidei 27 (Coreper), era stata convocata per il primo pomeriggio del 29 maggio. La proposta, a quanto si apprende, andava incontro alle richieste di Viktor Orban e prevedeva appunto di ...

