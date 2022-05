Ruba la pistola ai vigilantes e spara su un gruppo di ragazzi a Qualiano | due gravi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 maggio 2022)laa una guardia giurata e la usa per esplodere diversi colpi contro alcunidavanti a un bar. E successo poco prima di mezzanotte a, in provincia di Napoli. L’autore del gesto è stato identificato e arrestato, mentre i quattro giovani feriti sono finiti in ospedale, due dei quali incondizioni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, Marco Bevilacqua, 37enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell’ordine, con la minaccia di un coltello hato laa un vigilante, poi in sella a una bici elettrica ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro alcuniin sosta davanti a un bar in via Rosselli di. Ne ha colpiti 4 (un 19enne di Villaricca e tre 18enni, due dei quali di ...