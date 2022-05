Pisa | bimbo cade dalle scale e muore

(Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Undi 10 anni è morto, probabilmente per arresto cardiaco, dopo essere cadutoin circostanze ancora da accertare. E’ accaduto a Peccioli in provincia di. Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo, per il quale però non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

È accaduto a Peccioli (Pisa). Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo. Il decesso del bimbo è avvenuto probabilmente per arresto cardiaco. Un bimbo di 10 anni è morto, probabilmente per arresto cardiaco, dopo essere caduto dalle scale in circostanze ancora da accertare. E' accaduto a Peccioli in provincia di Pisa. Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo. Tragedia nel Pisano. Un bimbo di 10 anni è morto dopo essere caduto dalle scale in circostanze ancora da accertare. È accaduto a Peccioli (Pisa). Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo.