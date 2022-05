MXGP, GP Spagna 2022: Maxime Renaux vince Gara-1! Gajser e Prado sul podio, Forato e Guadagnini in top 10 (Di domenica 29 maggio 2022) Presso il Circuito Internacional Comunidad de Madrid, intu Xanadú-Arroyomolinos è in corso il Gran Premio di Spagna 2022 per la MXGP e si è da poco concluso il primo atto della domenica, con in palio punti importanti in ottica classifica. Ad aggiudicarsi Gara-1 con merito, primeggiando sin dalla prima parte della corsa, il francese Maxime Renaux. Alle sue spalle lo sloveno Tim Gajser conquista il secondo posto, mentre finisce in terza posizione Jorge Prado, che all’inizio della Gara aveva approfittato di un’ottima partenza per portarsi davanti a tutti. Dopo il primo giro, Renaux ha subito dimostrato di avere più ritmo e ha sorpassato lo spagnolo, che poco dopo è stato superato anche da Gajser. I tre ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Presso il Circuito Internacional Comunidad de Madrid, intu Xanadú-Arroyomolinos è in corso il Gran Premio diper lae si è da poco concluso il primo atto della domenica, con in palio punti importanti in ottica classifica. Ad aggiudicarsi-1 con merito, primeggiando sin dalla prima parte della corsa, il francese. Alle sue spalle lo sloveno Timconquista il secondo posto, mentre finisce in terza posizione Jorge, che all’inizio dellaaveva approfittato di un’ottima partenza per portarsi davanti a tutti. Dopo il primo giro,ha subito dimostrato di avere più ritmo e ha sorpassato lo spagnolo, che poco dopo è stato superato anche da. I tre ...

