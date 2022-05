MotoGP | Francesco Bagnaia trionfa al Mugello e resta in corsa per il Mondiale! Sul podio Quartararo e Aleix Espargarò

(Di domenica 29 maggio 2022)riscatta la grande delusione di Le Mans e conquista una fantastica vittoria alnel Gran Premio d’Italia 2022, settimo round stagionale del Mondiale. Una prova di forza impressionante da parte di “Pecco”, al secondo successo dell’anno ed il sesto della carriera nella classe regina, che gli consente di rilanciarsi prepotentemente nellaal titolo. Il piemontese della Ducati ha preceduto al traguardo però uno strepitoso Fabio, bravissimo a limitare i danni su un tracciato potenzialmente sfavorevole per la sua Yamaha M1 con un secondo posto in rimonta molto pesante in chiave iridata. Completa ill’Aprilia del “regolarista”, terzo classificato per la quarta gara ...

OffTrack_FR : ?? VICTOIRE DE FRANCESCO BAGNAIA À DOMICILE !!! ?? Il devance Fabio Quartararo P2 et Aleix Espargaró P3 ! ???? Johann… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ??? Francesco #Bagnaia su #Ducati vince l'#ItalianGP. Al #Mugello l'italiano trionfa davanti a Fabio #Quartararo su #Yamaha e A… - frances14372469 : ?????? Dominio di Francesco #Bagnaia nel #MisanoGP e 3 posto per una bella ???? #Aprilia guidata da Aleix #Espargaro… - RSIsport : ??????? Francesco Bagnaia ha vinto il GP d'Italia davanti a Fabio Quartararo e Aleix Espargaro. Al Mugello successi pe… - GKSportsTV : Hasil Race MotoGP Italia 2022 ~ Francesco Bagnaia WINNER MotoGP Italia 2022 -

A partire in pole position Fabio Di Giannantonio (la prima in) che ieri ha girato in 1'46"... Quarto posto per il francese Johann Zarco (1'46"383) che ha preceduto'Pecco' Bagnaia (1'46"......di"Pecco" Bagnaia in Spagna e di Enea Bastianini in Francia , anche se al comando della classifica iridata c'è Fabio Quartararo, seguito dalla eccellente Aprilia di Aleix Espargaro.,...'Pecco' Bagnaia ha vinto il Gp d’Italia della Classe MotoGp al Mugello . Dietro al pilota Ducati si è piazzata la Yamaha di Fabio Quatararo e l'Aprilia di ...Scarperia, 29 mag. -Francesco 'Pecco' Bagnaia trionfa nel Gp d'Italia al Mugello nella classe MotoGp. Il portacolori della Ducati si impone davanti al leader de ...