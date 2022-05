Magri (Ispi) annuncia la catastrofe con la crisi del grano: Italia invasa dagli immigrati (Di domenica 29 maggio 2022) Paolo Magri, vicepresidente dell'Ispi (Istituto di Studi di Politica Internazionale), è tra gli ospiti dell'edizione del 29 maggio di Mezz'ora in Più, il talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata, e avverte tutti sulla prossima crisi di migranti che può toccare l'Italia. A scatenarla, prevede l'analista geopolitico, è la guerra in Ucraina: “C'è un'asimmetria delle conseguenze tra Italia ed Europa dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno soltanto 6mila rifugiati ucraini, su un tetto potenziale stabilito a 100mila persone. Ma cosa preoccupa Italia, Spagna e Grecia? Preoccupano molto le conseguenze della crisi del grano, perché potrebbe mettere in movimento flussi di migranti economici, di disperati che sfuggono dalla ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Paolo, vicepresidente dell'(Istituto di Studi di Politica Internazionale), è tra gli ospiti dell'edizione del 29 maggio di Mezz'ora in Più, il talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata, e avverte tutti sulla prossimadi migranti che può toccare l'. A scatenarla, prevede l'analista geopolitico, è la guerra in Ucraina: “C'è un'asimmetria delle conseguenze traed Europa dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno soltanto 6mila rifugiati ucraini, su un tetto potenziale stabilito a 100mila persone. Ma cosa preoccupa, Spagna e Grecia? Preoccupano molto le conseguenze delladel, perché potrebbe mettere in movimento flussi di migranti economici, di disperati che sfuggono dalla ...

Advertising

tempoweb : Paolo #Magri (Ispi) annuncia la catastrofe con la crisi del #grano: “Immigrazione incontrollata” #migranti… - ElioLannutti : Tagadà, la previsione di Paolo Magri (Ispi): 'In Ucraina il vento è cambiato'. Perché si aspetta il peggio - cgcronos : Tagadà, la previsione di Paolo Magri (Ispi): 'In Ucraina il vento è cambiato'. Perché si aspetta il peggio - alteaxz : RT @tempoweb: 'In #Ucraina il vento è cambiato' La previsione di (Ispi): perché si aspetta il peggio #27maggio - tempoweb : 'In #Ucraina il vento è cambiato' La previsione di (Ispi): perché si aspetta il peggio #27maggio… -