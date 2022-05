LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: tris di azzurri in finale, alle 12.07 inizia la gara femminile (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 Bentornati in nostra compagnia amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali C1 degli Europei di Canoa slalom a Lipotovsky Mikulas, Slovacchia. 10:45 Si chiude qui la DIRETTA LIVE delle semifinali. Appuntamento alle 11.45 per le finali. A dopo! 10:43 I qualificati per la finale del C1 maschile: Denis Gargaud Chanut -FRA- 101.23 Marko Mirgorodsky -SVK- 102.06 Franz Anton -GER- 102.98 Matej Beuns -SVK- 103.03 Raffaello Ivaldi -ITA- 103.62 Benjamin Savsek -SLO- 103.81 Sideris Tasiadis -GER- 103.85 Miquel Trave -ESP- 103.89 Thomas Koechlin -SVI- 104.87 Paolo Ceccon -ITA- 105.10 10:40 Italia che fa bottino pieno e porta tutti e tre gli ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:45 Bentornati in nostra compagnia amici di OA SPORT e benvenuti alladelle finali C1 deglidia Lipotovsky Mikulas, Slovacchia. 10:45 Si chiude qui ladelle semifinali. Appuntamento11.45 per le finali. A dopo! 10:43 I qualificati per ladel C1 maschile: Denis Gargaud Chanut -FRA- 101.23 Marko Mirgorodsky -SVK- 102.06 Franz Anton -GER- 102.98 Matej Beuns -SVK- 103.03 Raffaello Ivaldi -ITA- 103.62 Benjamin Savsek -SLO- 103.81 Sideris Tasiadis -GER- 103.85 Miquel Trave -ESP- 103.89 Thomas Koechlin -SVI- 104.87 Paolo Ceccon -ITA- 105.10 10:40 Italia che fa bottino pieno e porta tutti e tre gli ...

