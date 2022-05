Gp Monaco, diluvio a Montecarlo: partenza dietro safety car (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – A Montecarlo ha smesso di piovere e la partenza del Gp di Monaco è stata fissata alle 16.05. Si partirà con le gomme da bagnato dietro la safety-car. La direzione di gara aveva esposto la bandiera rossa, bloccando tutto per la pioggia intensa. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Aha smesso di piovere e ladel Gp diè stata fissata alle 16.05. Si partirà con le gomme da bagnatola-car. La direzione di gara aveva esposto la bandiera rossa, bloccando tutto per la pioggia intensa. In programma alle 15, laera stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkySportF1 : ? DILUVIO TOTALE A MONTE CARLO ?? Bandiera rossa, partenza sospesa LIVE ? - Adnkronos : #MonacoGP, diluvio a Montecarlo: gara sospesa, bandiera rossa e rientro nei box. - DearJonas96 : RT @yleniaindenial1: 'in questo secolo è piovuto solamente due volte durante il gp di Monaco' Charles Leclerc fa pole position riuscendo ad… - GiusyPretty : RT @yleniaindenial1: 'in questo secolo è piovuto solamente due volte durante il gp di Monaco' Charles Leclerc fa pole position riuscendo ad… - erikabibbix : RT @yleniaindenial1: 'in questo secolo è piovuto solamente due volte durante il gp di Monaco' Charles Leclerc fa pole position riuscendo ad… -