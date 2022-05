Gazzetta: Ancelotti non è fortunato, è semplicemente il migliore (Di domenica 29 maggio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando scrive della vittoria della Champions League da parte del Real Madrid di Carlo Ancelotti. “Carlo Magno” Ancelotti, re di Europa e della storia. Nessuno come lui”. Il tecnico ha trionfato grazie alle sue scelte tattiche. “L’ha vinta lui la finale, per le scelte e per il disegno tattico. Ha preferito Valverde a Rodrygo, quello che avrebbe dato la moglie per la coppa, e Valverde ha servito a Vinicius il gol della gloria. Ha atteso il Liverpool che è partito forte, lo ha incartato e lo ha colpito al momento buono. Ha vinto da italiano, con 2 tiri in porta contro 9 degli inglesi, con un corner contro 6, lasciando agli altri un’inutile supremazia di possesso. Ha tenuto a bada la presunzione insita nella gloriosa storia del Real. Non ha preteso di dominare, ma, ancora una volta, con umiltà, ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Sulladello Sport, Luigi Garlando scrive della vittoria della Champions League da parte del Real Madrid di Carlo. “Carlo Magno”, re di Europa e della storia. Nessuno come lui”. Il tecnico ha trionfato grazie alle sue scelte tattiche. “L’ha vinta lui la finale, per le scelte e per il disegno tattico. Ha preferito Valverde a Rodrygo, quello che avrebbe dato la moglie per la coppa, e Valverde ha servito a Vinicius il gol della gloria. Ha atteso il Liverpool che è partito forte, lo ha incartato e lo ha colpito al momento buono. Ha vinto da italiano, con 2 tiri in porta contro 9 degli inglesi, con un corner contro 6, lasciando agli altri un’inutile supremazia di possesso. Ha tenuto a bada la presunzione insita nella gloriosa storia del Real. Non ha preteso di dominare, ma, ancora una volta, con umiltà, ha ...

Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - Gazzetta_it : Liverpool-Real, Ancelotti: 'Non ci posso credere' #UCLFinal - Gazzetta_it : Carletto re di coppe: dai trionfi col Milan alla Decima coi Blancos #Ancelotti #UCLFinal - napolista : Gazzetta: #Ancelotti non è fortunato, è semplicemente il migliore E’ tutta la Champions che vince partite che risc… - ginugiola : RT @Gazzetta_it: Carletto re di coppe: dai trionfi col Milan alla Decima coi Blancos #Ancelotti #UCLFinal -