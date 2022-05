Gara 1 seconda semifinale playoff Basket Serie A: Milano doma Sassari (Di domenica 29 maggio 2022) L’ Olimpia Milano rispetta in pieno il pronostico e si porta a casa Gara 1 seconda semifinale playoff Basket Serie A. Al Forum i meneghini battono agevolmente Sassari per 88-71 dominando per larghi tratti del match. Protagonista della serata Shields, autore di 16 punti. Lunedì Gara 2. Gara1 seconda semifinale playoff Basket Serie A: cosa è accaduto? Il match inizia con gli attacchi dei due team sugli scudi, tanto che il primo tenpo. si chiude sul 32-26 per i padroni di casa. Ci pensa poi Ricci ad aprire il secondo parziale con un gran tiro che porta il vantaggio a +10, per arrivare poi al massimo vantaggio grazie a Shields e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022) L’ Olimpiarispetta in pieno il pronostico e si porta a casaA. Al Forum i meneghini battono agevolmenteper 88-71 dominando per larghi tratti del match. Protagonista della serata Shields, autore di 16 punti. Lunedì2.A: cosa è accaduto? Il match inizia con gli attacchi dei due team sugli scudi, tanto che il primo tenpo. si chiude sul 32-26 per i padroni di casa. Ci pensa poi Ricci ad aprire il secondo parziale con un gran tiro che porta il vantaggio a +10, per arrivare poi al massimo vantaggio grazie a Shields e ...

