F1 GP Monaco 2022 | Norris | “Sono soddisfatto Dobbiamo migliorare la gestione gomme”

"La gara è stata positiva dall'inizio alla fine. Non solo per il sesto posto, ma anche per il giro veloce. Non ho nulla di cui lamentarmi oggi!". Sorride Lando Norris, sesto al Gran Premio di Monaco 2022 vinto da Sergio Perez. "Forse avremmo potuto gestire meglio le gomme, è un aspetto sul quale Dobbiamo lavorare per migliorare. Non è stata una agra impeccabile, ma visto il risultato non posso che essere soddisfatto" ha aggiunto il pilota della McLaren.

