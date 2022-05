Digitale terrestre | ecco la data in cui la tv non si vedrà più | inizia il conto alla rovescia

Leggi su computermagazine

(Di domenica 29 maggio 2022) Prosegue la rivoluzione del, con l’avvicinamento inesorabile al definitivo spegnimento, il famoso “switch off”. Più volte vi abbiamo raccontato e ricordato i vari step inerenti appunto questa rivoluzione che porterà l’Italia ad un segnale di maggiore qualità in meritoricezione dei canali televisivi, e nel contempo, a liberare spazio per le frequenze della navigazione mobile in 5G., 28/5/2022 – Computermagazine.itUna vera e propria rivoluzionee tecnologica quindi che sta per arrivare ormai vicinosua conclusione. Standoroadmap del Ministero dello Sviluppo Economico e del lavoro, così come ricordato dal sito Everyeye.it, il giorno prescelto per lo spegnimento sarà il prossimo 1 gennaio ...