Ancelotti: «Non ci credo. Il Real Madrid è un club fantastico». Le parole del tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti ha parlato così dopo la vittoria in finale di Champions di contro il Liverpool. PARTITA – «Non ci credo. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto nel primo tempo ma alla fine, con tutte le partite che abbiamo giocato, penso che meritassimo di vincere questa competizione. Abbiamo un club fantastico, una squadra con tanta qualità e un grande carattere. Pensare di vincerla? Quando siamo riusciti a saltar fuori col City le nostre possibilità sono aumentate notevolmente. Comunque è stato molto difficile, ma quella gara è stata fondamentale. Benzema? credo che la differenza di questa squadra sia nell'umiltà, soprattutto la sua. I giovani vedono i veterani che sono esempi, professionali. Oggi siamo stati bravi e fortunati, ma non ho mai visto ...

