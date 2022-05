Allenatore Udinese | Sottil a un passo dalla panchina per il dopo Cioffi

Advertising

infoitsport : Cagliari, sfuma Andrea Sottil?: l’allenatore è ad un passo dall’Udinese - CorkScrew12 : RT @robertopontillo: #UDINESE, LA SCELTA È SOTTIL È Andrea #Sottil la scelta dell'Udinese per la panchina: l'allenatore, che ha fatto molt… - if_seriea : #sottil può essere lui il nuovo allenatore dell’#udinese #calciomercato #forzaudinese - Stefano_Sedrani : RT @tvdellosport: #UDINESE, LA SCELTA È SOTTIL È Andrea #Sottil la scelta dell'Udinese per la panchina: l'allenatore, che ha fatto molto b… - simple_abod : RT @tvdellosport: #UDINESE, LA SCELTA È SOTTIL È Andrea #Sottil la scelta dell'Udinese per la panchina: l'allenatore, che ha fatto molto b… -

TUTTO mercato WEB

: Sottil a un passo dalla panchina per il dopo Cioffi. I friulani hanno scelto il tecnico L'ha scelto la guida tecnica per la prossima stagione: secondo La Gazzetta dello ...Come raccolto da TMW, l'ha scelto l'piemontese per sostituire Gabriele Cioffi e la definizione dell'affare adesso è a un passo. Per Sottil si tratta di un ritorno: in Friuli ci è ... TMW - L'Udinese ha scelto il nuovo allenatore per il post-Cioffi: ad un passo Andrea Sottil Cagliari e il sogno di Capozucca: ecco chi avrebbe guidato i rossoblù in caso di permanenza in Serie A. Ecco chi avrebbe guidato il Cagliari in caso di permanenza in Serie A: il retroscena svelato da ...Udinese, Andrea Sottil in arrivo: l'ex difensore balza in testa alle preferenze del club per la panchina dopo l'addio di Cioffi ...