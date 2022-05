Ultime Notizie Roma del 28-05-2022 ore 20:10 (Di sabato 28 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di Lucia notte stato oggi un nuovo missile ipersonico zircone che ha colpito un bersaglio situata ad una distanza di circa 1000 km annunciato il Ministero della Difesa di Mosca 1 TV Russia aggiunto che la velocità del missile così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell’avversario di rilevarne l’impatto in tempo il crimine ha descritto lo zirconio come un missile inarrestabile con una traiettoria variabile per evitare di essere scoperto la Lucia notevolmente superato gli Stati Uniti nello sviluppo di armi ipersoniche il commento del direttore del dipartimento per la non proliferazione è il controllo degli armamenti del Ministero degli Esteri del Cremlino per il direttore il dialogo con gli Stati Uniti sugli armamenti diventerà impossibile che ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di Lucia notte stato oggi un nuovo missile ipersonico zircone che ha colpito un bersaglio situata ad una distanza di circa 1000 km annunciato il Ministero della Difesa di Mosca 1 TV Russia aggiunto che la velocità del missile così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell’avversario di rilevarne l’impatto in tempo il crimine ha descritto lo zirconio come un missile inarrestabile con una traiettoria variabile per evitare di essere scoperto la Lucia notevolmente superato gli Stati Uniti nello sviluppo di armi ipersoniche il commento del direttore del dipartimento per la non proliferazione è il controllo degli armamenti del Ministero degli Esteri del Cremlino per il direttore il dialogo con gli Stati Uniti sugli armamenti diventerà impossibile che ...

