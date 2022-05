Ultime Notizie – Bonus casa 2021-2022, le novità (Di sabato 28 maggio 2022) novità Bonus casa. Alcuni chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 19/E, con che una guida aggiornata sui Bonus edilizi, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, Ucraina). La prima novità, si legge su laleggepertutti.it, riguarda le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 che possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai Bonus diversi dal superBonus. La seconda, invece, per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, non serve ‘visto’ e ‘congruità’ per le spese relative a opere in edilizia libera ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022). Alcuni chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 19/E, con che una guida aggiornata suiedilizi, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancioe dagli altri interventi normativi (Decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, Ucraina). La prima, si legge su laleggepertutti.it, riguarda le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembreche possono essere portate in detrazione, anche con riguardo aidiversi dal super. La seconda, invece, per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, non serve ‘visto’ e ‘congruità’ per le spese relative a opere in edilizia libera ...

