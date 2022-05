Ucraina | continua la stretta russa su Severodonetsk e Lyman

(Di sabato 28 maggio 2022) “Se gli occupanti pensano chesaranno loro, si sbagliano: il Donbass sarà ucraino. Perchè questi siamo noi, questa è la nostra essenza”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. “Anche se la Russia porta ovunque distruzione e sofferenza – hato -, ricostruiremo comunque ogni città e ogni comunità. E lì non ci sono e non ci saranno alternative alle nostre bandiere ucraine”. La guerra inè ormai al novantaquattresimo giorno. Per Zelensky la situazione nel Donbass è “difficile”. “Gli occupanti – ha affermato – stanno cercando di raggiungere in almeno cento giorni di guerra gli obiettivi che speravano di raggiungere nei primi giorni dopo il 24 febbraio. Pertanto, hanno concentrato la massima artiglieria, il massimo delle riserve nel Donbass. Ci sono ...

'Se la Russia continua a perdere droni al ritmo attuale, le capacità di intelligence, sorveglianza ...della Difesa britannico nel report dello scorso 21 maggio sullo stato della guerra in Ucraina. 'Tra ......contro la comunità di Zelenodolsk" 07.25 Addestramenti dei riservisti russi a Voronezh, ... che si trova a 300 km dal confine orientale dell'Ucraina. Inoltre, i russi stanno portando via dai "..."Se gli occupanti pensano che Lyman o Severodonetsk saranno loro, si sbagliano: il Donbass sarà ucraino. Perchè questi siamo noi, questa è la nostra essenza ..."